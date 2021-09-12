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В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад

Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер.

В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина».

«Плохая сделка»: США о достроенном «Северном потоке — 2»

Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».

Компании,Курт Волкер,
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