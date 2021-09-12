В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»

Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина».

Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.