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В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru
1 час назад

В России ответили на заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что США и Германия готовы принять меры, если газопровод «Северный поток-2» будет использоваться в качестве оружия против Украины и Европы. Политики и эксперты ответили на потенциальные американские угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель ШмидтNord Stream 2 / Aксель Шмидт

К примеру, депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что США сейчас пытаются оболгать проект. «Раз идет такая атака на газопровод, значит, американцы беспокоятся за свои финансовые интересы, в первую очередь касающиеся их сжиженного газа», — предположил он.

В свою очередь научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин констатировал, что блокировка уже достроенного газопровода невозможна. Так что, уверен эксперт, теперь американская сторона будет стараться сделать так, чтобы «Северный поток-2» не был задействован на полную мощность.

В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»

Ранее Волкер пригрозил России серьезными последствиями из-за газопровода. По мнению дипломата, проект газопровода уже стоит называть оружием. Волкер убежден: власти США и Германии должны принять меры против «Северного потока-2». Со своей стороны старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн говорил, что Вашингтон все равно продолжит бороться с проектом. По его словам, инициатива не имеет ничего общего с поставками газа и угрожает европейским странам. Хохштайн заверил, что Вашингтон будет тщательно следить за процедурой сертификации магистрали, чтобы она полностью отвечала требованиям Четвертого энергопакета Евросоюза.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пусконаладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября.

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