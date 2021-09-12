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Российские продавцы на eBay столкнулись с проблемами из-за смены платёжной системы

Секрет Фирмы
1 час назад

Торговая площадка eBay сменила основную платёжную систему с PayPal на Payoneer, что создаёт трудности для российских продавцов. Это связано с тем, что, по решению Генпрокуратуры, Payoneer заблокирован в России за «призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности». Перейти на эту платёжную систему продавцы должны до 22 сентября 2021 года, иначе они лишатся возможности торговать на eBay.

Российские продавцы на eBay столкнулись с проблемами
Фото: PixabayPixabay

Как рассказала Business FM руководитель студии кастомизации Street wave Галя Писталетка, российские продавцы могут зарегистрироваться и работать с Payoneer, но этот процесс будет сопряжён с опредёленными неудобствами.

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«Приложение Payoneer заблокировано в России — можно заходить только через полную версию сайта, соответственно, в которую ты входишь через VPN. Это тоже доставляет некоторые неудобства и проблемы», — поделилась своими соображениями собеседница.

Использование VPN для доступа к заблокированным сайтам является нарушением закона о запрете обхода блокировок. Как отметил Business FM, сам же Payoneer, предположительно, нарушает другой российский закон — о персональных данных. Компания не хранит сведения на территории России.

В eBay убеждены, что переход на Payoneer не нарушает российских законов.

«Резиденты России имеют право использовать иностранные кошельки для получения средств от продажи товаров при наличии привязанной к ним карты в российском банке», — отметили представители площадки.

Руководитель RUSeCommerce Александр Соколовский рассказал, что при использовании PayPal все поступившие на счёт средства «на нём и оставались», а раз в месяц оттуда автоматически списывались комиссионные отчисления торговой площадке. Остатками при этом продавец распоряжался сам, указал собеседник. С Payoneer, по словам Соколовского, механизм будет устроен иначе.

Ранее «Секрет» писал, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала на интернет-аукционе eBay серебряную медаль, которую она завоевала в 2019 году на Европейских играх в Минске. Неизвестный покупатель заплатил за награду $21 000 (около 1,5 млн рублей).

Компании,Кристина Тимановская,Александр Соколовский,eBay,PayPal,Генпрокуратура РФ,Business FM,
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