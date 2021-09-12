Российские продавцы на eBay столкнулись с проблемами

Торговая площадка eBay сменила основную платёжную систему с PayPal на Payoneer, что создаёт трудности для российских продавцов. Это связано с тем, что, по решению Генпрокуратуры, Payoneer заблокирован в России за «призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности». Перейти на эту платёжную систему продавцы должны до 22 сентября 2021 года, иначе они лишатся возможности торговать на eBay.
Как рассказала Business FM руководитель студии кастомизации Street wave Галя Писталетка, российские продавцы могут зарегистрироваться и работать с Payoneer, но этот процесс будет сопряжён с опредёленными неудобствами.
«Приложение Payoneer заблокировано в России — можно заходить только через полную версию сайта, соответственно, в которую ты входишь через VPN. Это тоже доставляет некоторые неудобства и проблемы», — поделилась своими соображениями собеседница.
Использование VPN для доступа к заблокированным сайтам является нарушением закона о запрете обхода блокировок. Как отметил Business FM, сам же Payoneer, предположительно, нарушает другой российский закон — о персональных данных. Компания не хранит сведения на территории России.
В eBay убеждены, что переход на Payoneer не нарушает российских законов.
«Резиденты России имеют право использовать иностранные кошельки для получения средств от продажи товаров при наличии привязанной к ним карты в российском банке», — отметили представители площадки.
Руководитель RUSeCommerce Александр Соколовский рассказал, что при использовании PayPal все поступившие на счёт средства «на нём и оставались», а раз в месяц оттуда автоматически списывались комиссионные отчисления торговой площадке. Остатками при этом продавец распоряжался сам, указал собеседник. С Payoneer, по словам Соколовского, механизм будет устроен иначе.
Ранее «Секрет» писал, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала на интернет-аукционе eBay серебряную медаль, которую она завоевала в 2019 году на Европейских играх в Минске. Неизвестный покупатель заплатил за награду $21 000 (около 1,5 млн рублей).