На Украине заявили, что РФ будет нуждаться в их газопроводе

«Россия на сегодняшний день без украинской газотранспортной системы (вообще без нее) не сможет обойтись. Даже после 2024 года», — цитирует Андрея Новака ИА REGNUM. По его словам, Европа в будущем будет увеличивать потребление газа, так что и в 2024 году, когда контракт на транзит газа, заключенный между «Газпромом» и «Нафтагазом», закончится, Россия все еще будет нуждаться в этом инструменте.