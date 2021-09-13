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На Украине заявили, что Россия будет нуждаться в их газопроводе

Ura.Ru
42 минуты назад

Россия в обозримом будущем будет нуждаться в газотранспортной системе Украины, ведь потребности Европы в этом виде топлива будут только расти. Об этом заявил председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак.

На Украине заявили, что РФ будет нуждаться в их газопроводе
Фото: Илья Московец © URA.RUИлья Московец © URA.RU

«Россия на сегодняшний день без украинской газотранспортной системы (вообще без нее) не сможет обойтись. Даже после 2024 года», — цитирует Андрея Новака ИА REGNUM. По его словам, Европа в будущем будет увеличивать потребление газа, так что и в 2024 году, когда контракт на транзит газа, заключенный между «Газпромом» и «Нафтагазом», закончится, Россия все еще будет нуждаться в этом инструменте.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее возможность использования украинской газотранспортной системы после 2024 года. А глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, как Киев сможет заблокировать работу газопровода из России в Германию «Северный поток — 2».

Компании,Юрий Витренко,Андрей Новак,Александр Новак,Нафтогаз,Газпром,ИА REGNUM,
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