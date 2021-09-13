На Украине заявили, что РФ будет нуждаться в их газопроводе

Россия в обозримом будущем будет нуждаться в газотранспортной системе Украины, ведь потребности Европы в этом виде топлива будут только расти. Об этом заявил председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак.
«Россия на сегодняшний день без украинской газотранспортной системы (вообще без нее) не сможет обойтись. Даже после 2024 года», — цитирует Андрея Новака ИА REGNUM. По его словам, Европа в будущем будет увеличивать потребление газа, так что и в 2024 году, когда контракт на транзит газа, заключенный между «Газпромом» и «Нафтагазом», закончится, Россия все еще будет нуждаться в этом инструменте.
Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее возможность использования украинской газотранспортной системы после 2024 года. А глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, как Киев сможет заблокировать работу газопровода из России в Германию «Северный поток — 2».