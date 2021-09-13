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Глава Минприроды обвинил в обмане «компании с мировым именем»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК обвинил «компании с мировым именем» в обмане российских властей, поскольку они предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, причем делают это «не стыдясь», однако по их отчетам все очевидно.

Глава Минприроды обвинил в обмане «компании с мировым именем»
Фото: Алексей Даничев / РИА НовостиАлексей Даничев / РИА Новости

В России с 2015 года действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП), обязывающий производителей утилизировать использованные товары и упаковку или платить за это экосбор. Однако отчеты об утилизации до сих пор предоставляли лишь малая часть производителей. С 1 января 2022 года должна заработать реформа РОП, предполагающая 100-процентную утилизацию упаковки и поэтапный рост нормативов утилизации товаров. Однако представители бизнес-ассоциаций обращались в правительство с просьбой отложить эту реформу.

Комментируя этот вопрос, Козлов отметил, что тема РОП развивается уже давно. «Не надо каждый раз сажать нас в машину времени и отправлять обратно. Тем более концепция реформы была принята правительством еще в прошлом году», — сказал министр.

По его словам, если производители товаров и упаковки не создадут мощностей по их утилизации, то будут должны платить экосбор, а мощности на эти деньги создаст государство. «Это стратегия, она должна реализовываться», — резюмировал глава Минприроды.

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы «Российского экологического оператора» (РЭО) писали, что благодаря реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) российский бюджет сможет ежегодно получать по 42,3 миллиарда рублей налоговых отчислений.

Обновленная концепция РОП, утвержденная в конце прошлого года, предполагает, что к началу 2022-го в стране будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (либо уплата экосбора) будет увеличиваться на 10 процентов в год. При этом в Минэкономразвития считают, что внедрение РОП нужно перенести с 2022-го на 2024 год.

Компании,Александр Козлов,Минприроды,Минэкономразвития,РБК,газета "Известия",
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