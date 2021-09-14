Крупнейший в мире завод без мужчин появится в Индии

В Индии на новом заводе компании Ola Electric Mobility будут работать исключительно женщины. Планируется, что к 2022 году фабрика будет выпускать ежегодно по 10 миллионов электросамокатов, или 15 процентов от всего мирового производства. О крупнейшем в мире заводе без мужчин сообщает Bloomberg.

Фото: Ola Electric Ola Electric

Строительство завода Futurefactory в Кришнагири оценивается в 330 миллионов долларов. После расширения в 2022 году предприятие, как ожидается, будет выпускать самокаты каждые две секунды. Для достижения этой цели на нем будут работать более 10 тысяч женщин и трех тысяч роботов.

Ola планирует в конечном счете выпускать все виды электронного транспорта, включая трехколесные и легковые автомобили. Глава компании Бхавиш Аггарвал отмечает, что Ola дает миру «чистую мобильность, отрицательный углеродный след и инклюзивную рабочую силу».

При этом Аттарвал подчеркивает, что Futurefactory — единственное автомобильное производство, где работают только женщины.

«Предоставление женщинам экономических возможностей улучшает не только их собственную жизнь, но и жизнь их семей и даже всего общества. < > Для того, чтобы Индия стала мировым производственным центром, мы должны уделять первоочередное внимание повышению квалификации и созданию рабочих мест для женщин», — заключил основатель компании.