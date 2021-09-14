Минфин намерен повысить налог для металлургов

Налог на добычу для металлургов может увеличиться почти в три раза, до 3—5% от выручки компаний. Такие данные содержатся в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, которую подготовил Минфин.

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Минфин подготовил предложения по росту налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний, передает «Коммерсант». По данным источника близкого к правительству, изменения в Налоговый кодекс о росте НДПИ сейчас активно обсуждаются и могут быть внесены уже 20 сентября. По его словам, речь идет об увеличении коэффициента к ставке НДПИ с 3,5 до 10. То есть налог увеличится примерно втрое.

Министерство объясняет такую меру тем, что компании в последние годы слишком много зарабатывают, однако при этом слишком мало инвестируют. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что при таком варианте налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться примерно на 100 млрд рублей в год.