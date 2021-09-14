ФАС потребовала от Tele2 снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Tele2 снизить тарифы. В ФАС сочли, что оператор нарушил антимонопольное законодательство, и потребовали снизить цены. На запрос Business FM с просьбой о комментарии в самой Tele2 на момент публикации материала не ответили, но эксперты недоумевают, почему антимонопольщики предъявляют претензии к игроку одного из немногих по-настоящему высококонкурентных рынков страны.

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В январе Tele2 повысила тарифы для 12 с лишним миллионов своих абонентов. В среднем на 13%. Этот шаг компания обосновала увеличением собственных затрат. Люди начали жаловаться в ФАС. И в феврале служба возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. И вот служба завершила рассмотрение этого дела и решила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат. И теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные, по мнению ФАС, тарифы на услуги сотовой связи до прежних уровней. Формально ФАС действительно имеет на это право, подчеркивает юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко:

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Вадим Ткаченко юрист, основатель консалтинговой группы vvCube

«У нас федеральный закон «О защите конкуренции» прямо говорит о том, что монопольно высокая цена товаров и услуг может быть проверена в том числе федеральным антимонопольным органом и службой. У нас в этом году постановлением пленума 2, это март месяц, был как раз рассмотрен похожий вопрос, и суд указал, что ФАС имеет право в случаях, когда он видит такие завышения цен, организации или компании, которые занимают такое монополистическое положение, проверять на предмет соответствия товары и услуги и применять соответствующую статью».

Вопрос только — а где здесь монополия? Когда, помимо Tele2, на рынке есть МТС, «Билайн» и «Мегафон» и любой желающий может в любой момент уйти к конкуренту, даже не меняя номера. При этом очевидно, что за последние лет 15 цены в России выросли на все. На все, кроме связи. По словам главного редактора изданий группы компаний ComNews Леонида Коника, связь в России давно воспринимается как коммунальная услуга, и если сравнить поведение игроков из сферы этих услуг, то интерес антимонопольшиков именно к операторам связи выглядит очень странным:

Леонид Коник, главный редактор изданий группы компаний ComNews

«В каждом регионе России есть минимум четыре оператора связи, а в иных регионах даже пять. Если мы говорим о тарифах на другие коммунальные услуги, будь то свет, будь то газ, будь то отопление, — я, например, с трудом вспоминаю сезон, когда бы тарифы на эти услуги не повышались. Тарифы на услуги связи не 20, а 15 лет абсолютно неизменны. Если задуматься, поразительно, что 15 лет назад средний доход с абонента сотовой связи в России составлял примерно 300 рублей. И сегодня средний доход одного абонента сотовой связи в России составляет 300 рублей. При этом, без дураков, качество связи и качество мобильного интернета в России разительно опережает очень многие прогрессивные страны, начиная с Европы».