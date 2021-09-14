Сооснователь Apple открыл космическую компанию

Сооснователь Apple Стив Возняк и глава робототехнической фирмы Ripcord Алекс Филдинг основали космическую компанию Privateer Space. Возняк пообещал, что его стартап не будет похож на другие частные космические компании. В видео про Privateer Space отмечается, что цель компании — сделать космос безопасным и доступным для всего человечества.

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В своём твиттере Возняк сообщил о запуске нового бизнеса и прикрепил ссылку на видео о нём.

«Создаётся частная космическая компания, не похожая на другие», — написал Возняк.

В описании к видео на YouTube говорится, что о планах компании можно будет узнать на выставке AMOS Tech 2021 в сентябре 2021 года.

«Мы — не один человек, не одна компания, не одна нация, мы — одна планета», — говорит закадровый голос на фоне картин глобального потепления, катаклизмов и космических пусков.

В видео Privateer Space отмечается, что космос — не гонка, не соревнование и не игра. Авторы видео сообщают о своей готовности работать вместе, чтобы позаботиться о следующем поколении.