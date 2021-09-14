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Запущена новый инструмент господдержки для малого и среднего бизнеса

Российская Газетаиещё 4
4 часа назад

Не менее 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса смогут привлечь к 2024 году свыше 600 миллиардов рублей поддержки в рамках нового инструмента, задействованного правительством. Так называемый "зонтичный" механизм предоставления поручительств позволит получить займы тем предпринимателям, которым ранее кредиты для бизнеса были недоступны. Поручительство будет обеспечивать до половины суммы кредита, получить займ можно мгновенно в "одном окне" банка без обращения в Корпорацию МСП - весь документооборот между участниками проведут в электронном формате.Комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. Заемщики со средним риском смогут увеличить объем займа за счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском - получить кредит в среднем ниже на 1-2 процента.До конца года в рамках пилотного проекта МСП смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей. Корпорация МСП на них представит госгарантии на 8 миллиардов. Участниками "пилота" стали банк "Открытие", ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк.

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