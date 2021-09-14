Сбер выдал первый кредит по новому механизму поддержки бизнеса от Корпорации МСП

Сбер выдал первый кредит на сумму 10 млн рублей предприятию из Нижнего Новгорода по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно условиям механизма объём обеспечиваемых поручительством Корпорации МСП обязательств заёмщика может достигать 85% от суммы кредита, при этом стоимость поручительства не превышает 0,5% годовых от его суммы. Это является альтернативой имущественному обеспечению кредита. Договор поручительства с общим лимитом заключается между банком и Корпорацией МСП, и в рамках этого лимита обязательства заёмщиков покрываются единым договором (заключение отдельных договоров поручительств между заёмщиком и поручителем не требуется).

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Сбер, как ключевой партнёр российского бизнеса, принимает участие и в данном механизме поддержки малого и среднего предпринимательства. Хорошо понимая потребности наших клиентов-предпринимателей, мы с самого начала подключились к разработке параметров нового "зонтичного" механизма поручительства от Корпорации МСП. Мы уверены, что благодаря плодотворному сотрудничеству Сбера с Корпорацией МСП в стране появится еще одна эффективная мера, которая поможет бизнесу получать финансирование даже при отсутствии залога. На наш взгляд, отдельные детали механизма еще нуждаются в доработке, и мы продолжаем с партнерами обсуждение некоторых условий, чтобы решение было максимально эффективным для всех участников

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Основные требования к заёмщику в рамках механизма — наличие его в реестре МСП и отсутствие подакцизных видов деятельности. Срок кредитования — до 15 лет. Кредит под поручительство Корпорации МСП в рамках данного механизма доступен на инвестиционные и оборотные цели, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов в других банках.

Зонтичный механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по каждому заемщику МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей

Александр Исаевич

Генеральный директор Корпорации МСП