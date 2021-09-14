Xiaomi объяснила блокировку смартфонов в Крыму

Xiaomi сняла блокировку с ранее замороженных смартфонов, которые предназначались для использования в Китае. Как сообщает Global Times со ссылкой на представителей компании, блокировка телефонов в Крыму, Кубе, Иране, Сирии, Судане и КНДР была временной.

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В компании подчеркнули, что меры не были направлены против каких-либо стран или регионов, и осуществлялись там, где бренд официально не присутствует. Блокировка требовалась на время расследования возможного появления нелегальной продукции, которое успешно завершено.

«Расследование дало значительные результаты, и теперь затронутые устройства можно разблокировать»,- заявили в компании.

Отметим, что экспортная политика Xiaomi не позволяет ее клиентам экспортировать какие-либо продукты в регионы, где нет официального представительства организации. Несмотря на это серый рынок постоянно расширяется и клиенты нередко покупают устройства в одном регионе, используя их в другом.