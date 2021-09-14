Сбер подвел итоги самой большой Agile-трансформации в мире

В Сбере подвели итоги пяти лет Agile-трансформации, к которой банк приступил 14 сентября 2016 года. За это время количество продуктовых внедрений увеличилось более чем в 4 раза, при этом средний срок вывода продукта на рынок от идеи до реализации (time to market) сократился более чем в 7 раз.

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Сегодня в Agile-периметре Сбера и компаний его экосистемы работают более 35 тысяч человек. Более 3000 продуктовых команд обеспечивают разработку, усовершенствование и поддержку более 600 продуктов и услуг. Успешно работать командам помогают порядка 100 коучей — это самое большое и зрелое сообщество Agile-коучей в России.

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В настоящее время Сбер концентрируется на развитии продуктового управления и совершенствовании экспертизы продуктовых менеджеров. В банке разработан уникальный инструмент для проведения исследований — пространство Discovery, нацеленное на оказание

Agile-командам помощи в формировании гипотез и подборе необходимых исследований. В фокусе внимания — постоянное повышение эффективности всех продуктов и процессов.

За годы Agile-трансформации банк накопил огромную экспертизу по этому профилю. В образовательном центре Сбера доступны программы и курсы по обучению и сертификации Agile, авторские курсы от ведущих Agile-экспертов Сбера, а также обучение по самым популярным направлениям Scrum и Kanban. В России Сбер входит в тройку организаций, сертифицированных Kanban University (единственный международный университет по обучению методологии Kanban).

Успешный опыт Сбера привлекает внимание многих российских компаний, стремящихся повысить скорость и эффективность производственных процессов. Поэтому в 2020 году Сбер запустил услугу «Sbergile как сервис» (Sbergile as a Service), в рамках которой эксперты банка консультируют заинтересованные компании по всему спектру вопросов применения Agile-практик: от обучения основам до проведения полноценной трансформации «под ключ». При поддержке Сбера Agile внедряют уже более 40 компаний из таких отраслей, как логистика, ретейл, FMCG, строительство и другие. При содействии Сбера гибкие подходы начинают применяться и на уровне управления отдельными ведомствами и регионами страны, помогая быстрее принимать решения и проводить в жизнь реформы.