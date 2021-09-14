Сбер подвел итоги самой большой Agile-трансформации в мире

В Сбере подвели итоги пяти лет Agile-трансформации, к которой банк приступил 14 сентября 2016 года. За это время количество продуктовых внедрений увеличилось более чем в 4 раза, при этом средний срок вывода продукта на рынок от идеи до реализации (time to market) сократился более чем в 7 раз.
Сегодня в Agile-периметре Сбера и компаний его экосистемы работают более 35 тысяч человек. Более 3000 продуктовых команд обеспечивают разработку, усовершенствование и поддержку более 600 продуктов и услуг. Успешно работать командам помогают порядка 100 коучей — это самое большое и зрелое сообщество Agile-коучей в России.
В настоящее время Сбер концентрируется на развитии продуктового управления и совершенствовании экспертизы продуктовых менеджеров. В банке разработан уникальный инструмент для проведения исследований — пространство Discovery, нацеленное на оказание
Agile-командам помощи в формировании гипотез и подборе необходимых исследований. В фокусе внимания — постоянное повышение эффективности всех продуктов и процессов.
За годы Agile-трансформации банк накопил огромную экспертизу по этому профилю. В образовательном центре Сбера доступны программы и курсы по обучению и сертификации Agile, авторские курсы от ведущих Agile-экспертов Сбера, а также обучение по самым популярным направлениям Scrum и Kanban. В России Сбер входит в тройку организаций, сертифицированных Kanban University (единственный международный университет по обучению методологии Kanban).
Успешный опыт Сбера привлекает внимание многих российских компаний, стремящихся повысить скорость и эффективность производственных процессов. Поэтому в 2020 году Сбер запустил услугу «Sbergile как сервис» (Sbergile as a Service), в рамках которой эксперты банка консультируют заинтересованные компании по всему спектру вопросов применения Agile-практик: от обучения основам до проведения полноценной трансформации «под ключ». При поддержке Сбера Agile внедряют уже более 40 компаний из таких отраслей, как логистика, ретейл, FMCG, строительство и другие. При содействии Сбера гибкие подходы начинают применяться и на уровне управления отдельными ведомствами и регионами страны, помогая быстрее принимать решения и проводить в жизнь реформы.
«За прошедшие пять лет мы прошли через радикальную Agile-трансформацию. Уровень зрелости за эти годы вырос колоссально — у нас на сегодняшний день внутри банка более 3 тысяч команд одновременно сидят и пишут приложения, и в целом более 30 тысяч человек работают у нас в Agile. Agile-трансформация дала нам грандиозное сокращение времени вывода продукта на рынок и, конечно, экономию затрат на производство продукции. Я поздравляю всех сотрудников Сбера, работающих в Agile, и желаю коллегам новых ярких инсайтов и успешных внедрений на благо наших клиентов!», — рассказал глава Сбера Герман Греф.