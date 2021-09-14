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Booking.com оспорил в суде штраф ФАС России в 1,3 млрд рублей

Говорит Москва
52 минуты назад

Нидерландская компания требующет признать незаконным взыскание за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Booking.com оспорил в суде штраф ФАС в ₽1,3 млрд
Фото: ReutersReuters

Штраф был наложен на Booking.com в конце августа. В Федеральной антимонопольной службе поясняли, что сервис бронирования отелей навязывал российским гостиницам невыгодные условия договоров, по которым они были обязаны были соблюдать паритет цен.

Как отмечали в ФАС, для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы отелей. Компании предписали прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство.

Компании,ФАС,
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