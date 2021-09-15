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Исследование показало, куда чаще всего берут выпускников вузов без опыта работы

ТАССиещё 1
36 минут назад

IT-компании и ретейл чаще всего принимают на работу выпускников вузов без опыта работы. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, в котором приняли участие представители 1 тыс. работодателей из всех округов страны в период с 7 по 13 сентября (имеется в распоряжении ТАСС).

На какую работу чаще всего берут без опыта
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным исследования, среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам вузов IT-компании, торговые организации и банки (73%, 72% и 71% соответственно). Чаще всего молодых специалистов принимают на позиции инженерно-технических сотрудников и менеджеров по продажам (по 14% компаний, открытых для выпускников вузов). 12% работодателей готовы трудоустроить на любые позиции с дальнейшим обучением.

Выпускников вузов без опыта принимают на работу почти семь из 10 компаний (69%), это больше, чем в прошлом году (64%), и даже больше, чем в 2019-м (65%). При этом шесть из 10 компаний полностью или скорее удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников.

Чем крупнее компания, тем более охотно она принимает на работу молодых специалистов со студенческой скамьи: 66% среди организаций малого бизнеса и 89% среди предприятий, где занято более 1 000 сотрудников.

Компании,Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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