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«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам с «Газпромом»

Газета.Ru
2 часа назад

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко после переговоров с ФГР заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит с «Газпромом», но настаивает на сохранении объемов компаниями Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», — сказал он.

По его словам, для продления транзитного контракта нужны, в первую очередь, соглашения с европейскими компаниями.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе встречи с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом заявил, что если после запуска «Северного потока — 2» поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев полностью переориентирует свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды.

На Украине заявили, что РФ будет нуждаться в их газопроводе

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