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На Украине предупредили о риске банкротства "Нафтогаза" из-за "Северного потока-2"

Газета.Ru
36 минут назад

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о возможном банкротстве «Нафтогаза», если после запуска «Северного потока-2» прекратится транзит газа через Украину.

На Украине предупредили о риске банкротства «Нафтогаза»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потеря транзитной функции - это сплошные убытки. У нас же ГТС (Газотранспортная система - прим. ред.) не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является «Нафтогаз Украины», который включает разные функции – добычу, транспортировку, распределение, продажи, долговые отношения и так далее. Поэтому просто эта компания станет банкротом, потому что эту транспортную сеть надо поддерживать, ремонтировать, платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, а покрытия этих расходов не будет», — сообщил Лановой.

Он добавил, что у украинских властей появятся проблемы с погашением убытков этой компании.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что у европейских компаний должна появиться возможность самим выбирать маршрут для транспортировки газа.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,ЕС,
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