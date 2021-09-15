На Украине предупредили о риске банкротства «Нафтогаза»

«Потеря транзитной функции - это сплошные убытки. У нас же ГТС (Газотранспортная система - прим. ред.) не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является «Нафтогаз Украины», который включает разные функции – добычу, транспортировку, распределение, продажи, долговые отношения и так далее. Поэтому просто эта компания станет банкротом, потому что эту транспортную сеть надо поддерживать, ремонтировать, платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, а покрытия этих расходов не будет», — сообщил Лановой.