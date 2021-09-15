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США обвинили в использовании «советских» методов

Lenta.ru
24 минуты назад

Испанская энергетическая компания Iberdrola заявила, что ветряная энергетика США может оказаться «в тупике», если американские власти не отменят запрет на использование материалов и оборудования иностранного производства. Об этом пишет Financial Times.

США обвинили в использовании «советских» методов
Фото: ReutersReuters

Компания Avangrid (подразделение Iberdrola) возводит у берегов штата Массачусетс первую в стране большую морскую ветряную электростанцию Vineyard Wind. Топ-менеджеры Avangrid оказались недовольны тем, что ветряные электростанции они должны строить только с турбинами американского производства.

Компания обвинила США в использовании «советских» методов.

«Мы должны тщательно обдумывать шаги, которые могут оказаться протекционистскими и остановят развитие ветряной энергетики», — заявил один из топ-менеджеров Avangrid Билл Уайт.

«Дайте нам возможность показать, что мы действительно проводим локализацию комплектующих. Советское централизованное планирование, мне кажется, так и не доказало своей эффективности», — подчеркнул он.

В 2020 году ветроэнергетика США развивалась самыми быстрыми темпами за всю историю. Страна сделала ставку на эту отрасль — в США почти удвоилось количество ветряков по сравнению с 2019 годом.

Компании,Билл Уайт,Financial Times,
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