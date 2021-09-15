Компания Apple сняла с продажи две популярные модели iPhone

Американская компания Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Эти модели отсутствуют в каталоге официального онлайн-магазина производителя.

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В настоящее время для заказа доступны модели iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11, iPhone SE второго поколения, а также iPhone 13, презентация которого состоялась накануне.

После презентации новинок СМИ и пользователи в социальных сетях отметили, что новые смартфоны мало чем отличаются от моделей прошлых лет.

14 сентября на ежегодной осенней презентации Apple представила новые модели cмартфонов Phone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Цена в США на iPhone 13 Mini начинается от 699 долларов, на iPhone 13 - от 799 долларов. iPhone 13 Pro будет продаваться в США по цене от 999 долларов, Pro Max - от 1 099 долларов.

Стоимость iPhone 13 Mini в России начинается от 69 990 рублей, iPhone 13 – от 79 990 рублей. Цена iPhone 13 Pro стартует от 99 990 рублей, Pro Max - от 109 990 рублей.