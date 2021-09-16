Производителя «Кагоцела» продали за 1 рубль

Компания «Новый Инвестиционный Холдинг» (совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка) купила производителя противовирусного препарата «Кагоцел» Nearmedic International Limited (группа компаний «Ниармедик»). Сумма сделки составила всего 1 рубль. Ранее сообщалось, что «Кагоцел» могут продать производителю вакцины от коронавируса «Спутник V». Эксперты оценивали стоимость бренда в 7–12 млрд рублей.

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О сделке сообщила пресс-служба АФК «Система». Она отметила, что ГК «Ниармедик» на 100% владеет фирмами «Ниармедик Плюс», «Ниармедик Фарма» и рядом других компаний, которые ведут бизнес в России и Италии в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины. На дату закрытия сделки чистый долг ГК составил 5,9 млрд рублей.

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«В ближайшее время мы начнём реализацию плана по оптимизации бизнеса группы компаний ‘’Ниармедик’’, который позволит повысить акционерную стоимость активов, приобретённых в рамках сделки, и расширит наши производственные возможности», — заявил президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

В состав «Ниармедик» входят заводы в Обнинске и Мосальске, а также в Италии и ещё сеть медицинских клиник в Москве, Обнинске и Рязани. Предприятия группы создают и производят лекарства, разрабатывают, производят и продают диагностические тест-системы, занимаются комплексной поставкой лабораторного оборудования для оснащения медицинских лабораторий, а также оказывают медицинские и лабораторные услуги.

В июле «Секрет» писал, что бренд «Кагоцел» могут продать производителю вакцины от коронавируса «Спутник V» «Биннофарм Групп» (принадлежит ВТБ и АФК «Система»). Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечал, что, по оценке фирмы, бренд «Кагоцел» стоит от 7 до 12 млрд рублей.