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Украина выдвинула свои условия на транзит российского газа

Елена Прошина
44 минуты назад

Украина выразила готовность подписать новый контракт на транзит российского газа в Германию. Главным условием является сохранение текущих объемов прокачки и их закрепление в контрактах на долгосрочную перспективу, заявил глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко по итогам встречи с представителями властей Германии. Таким образом Киев надеется получить гарантию, что транзит через территорию Украины сохранится после реализации «Северного потока — 2», передает RT. Об этом сообщает «Рамблер».

Украина выдвинула свои условия на транзит газа РФ
Фото: ТАССТАСС

Ранее руководство Киева неоднократно выражало недовольство по поводу сделки между Берлином и Вашингтоном, согласно которой власти США признали, что санкции не остановят строительство «Северного потока — 2». Германия, в свою очередь, должна заключить контракт сроком в десять лет на транзит российского газа через украинскую ГТС. Как сообщили эксперты, договоренность между Америкой и Германией не дает Украине никаких гарантий, а изменить ситуацию она не в состоянии.

По информации на сайте украинского кабинета министров, встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом состоялась 14 сентября. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг «Северного потока — 2», строительство которого подошло к концу 10 сентября. Украина называет магистраль «геополитическим оружием» Москвы и заявляет о необходимости введения санкций США в отношении газопровода.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,
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