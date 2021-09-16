Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Польша нашла замену российскому газу

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам газа из России. Такое заявление сделал представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, его слова приводит агентство «Прайм».

Польша нашла замену российскому газу
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По словам чиновника, вместо российского газа теперь будут использовать норвежский, который будет поступать в страну по трубопроводу Baltic Pipe через Данию. Начало поставок ожидают с 1 октября 2022 года, когда завершится срок действия контракта с «Газпромом».

Стоимость Baltic Pipe составляет порядка 1,7 миллиарда евро, больше половины оплатит польский газовый оператор Gaz-System. С помощью газопровода и закупок сжиженного природного газа (СПГ) Польша собирается не только отказаться от контракта на поставки из России, но и сама стать экспортером топлива. В июле сообщалось, что из 295 километров уложены около 100.

Отказ продлевать контракт на поставки российского газа польские власти объяснили тем, что страна несет убытки из-за слишком высоких цен. Варшава собирается обеспечивать себя газом за счет закупки партий сжиженного природного газа (СПГ), а также поставок из Норвегии.

Компании,Петр Наимский,Газпром,
187
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители