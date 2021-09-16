Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение.

В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.