«По хорошей цене»: ЦБ продал Азиатско-Тихоокеанский банк

Центробанк продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанскому акционеру Pioneer Capital Invest за 14 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, в результате сделки ЦБ получит не только вышеуказанную сумму, но и часть прибыли кредитной организации, которую она получила в период с января по сентябрь текущего года.

— У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Им (покупателем — прим. «ВМ») стал иностранный инвестор с казахским капиталом. По хорошей цене, — заявила глава Банка России.

Через некоторое время ЦБ опубликовал пресс-релиз, согласно которому точная сумма сделки составляет 14 000 000 013,13 рубля, передает РИА Новости.