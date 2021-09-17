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Центробанк продает АТБ казахстанскому акционеру за 14 миллиардов рублей

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад

Центробанк продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанскому акционеру Pioneer Capital Invest за 14 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«По хорошей цене»: ЦБ продал Азиатско-Тихоокеанский банк
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, в результате сделки ЦБ получит не только вышеуказанную сумму, но и часть прибыли кредитной организации, которую она получила в период с января по сентябрь текущего года.

— У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Им (покупателем — прим. «ВМ») стал иностранный инвестор с казахским капиталом. По хорошей цене, — заявила глава Банка России.

Через некоторое время ЦБ опубликовал пресс-релиз, согласно которому точная сумма сделки составляет 14 000 000 013,13 рубля, передает РИА Новости.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность наступления в мире глобального экономического кризиса. Она уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».

Компании,Эльвира Набиуллина,Азиатско-Тихоокеанский банк,Центральный банк России,РИА Новости,
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