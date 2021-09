Всемирный банк перестанет выпускать рейтинг Doing Business. Поручение Путина выполнить не получится

Всемирный банк (ВБ) больше не будет выпускать рейтинг Doing Business из-за искажения результатов в предыдущие годы. Теперь российские чиновники не смогут выполнить поручение президента Владимира Путина , по которому Россия должна к 2024 году войти в топ-20 стран рейтинга.

Doing Business ранее ежегодно оценивал условия бизнеса в разных странах мира, в том числе и в России.

«После того, как в июне 2020 года сообщили о нарушениях в рейтингах Doing Business за 2018 и 2020 годы, руководство Всемирного банка приостановило выпуск следующего отчёта и запустило серию проверок и аудитов методологии рейтинга. Кроме того, поскольку отчёты затрагивали этические вопросы, включая поведение бывших должностных лиц Совета Банка, а также нынешних и/или бывших сотрудников организации, руководство передало вопросы на рассмотрение контролирующим органам ВБ», — сказано в заявлении Всемирного банка.

В августе 2020 года Всемирный банк сообщил о ряде нарушений, касающихся изменений данных в отчётах Doing Business 2018 и Doing Business 2020. Эти рейтинги вышли в октябре 2017 и 2019 годов. В организации заявили, что изменения в данных не соответствовали методологии рейтинга Doing Business. В итоге организация решила приостановить публикацию рейтинга.