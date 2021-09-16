Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга, успехов в котором требовал Путин

Елена Прошина
1 час назад

Всемирный банк прекратил публикацию отчета Doing business, который оценивает условия ведения малого и среднего бизнеса в разных странах, из-за выявленных ошибок в докладах предыдущих лет. Об этом говорится в заявлении банка.

Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга, успехов в котором требовал Путин
Фото: ReutersReuters

«Руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета о ведении бизнеса.. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», - отмечается в сообщении банка.

В банке пояснили, что в июне 2020 года в рейтингах за 2018 и 2020 годы были выявлены ошибки. После этого Всемирный банк инициировал проверку отчетов и методологии его составления.

Doing business - рейтинг условий ведения предпринимательской деятельности в разных странах. Он составляется ежегодно. Высшие оценки в индексе свидетельствуют о качестве и простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты прав собственности. Общий индекс базируется на десяти индикаторах, среди которых простота получения кредитов, защита прав инвесторов, процедуры регистрации имущества и другие.

Впервые рейтинг был опубликован в 2002 году. В нем Россия заняла 83-е место из 85, опередив лишь Боливию и Доминикану. В рейтинге 2005 года Россия уже была почти в середине списка – на 97 месте из 155. Через год поднялась еще на одну строчку. Затем следовало падение – на 106 место в 2007 году и худшее – 124-е – в 2010 году. После этого позиции России вновь начали расти. Так, в 2013 году Россия заняла 92-е место, на следующий год - 62-е, в 2015 году - 51-е, еще через год - 40-е, в 2017 году это была 35-я строчка, а в 2018 году - 31-я. В последнем рейтинге-2020 Россия поднялась на 28-е место из 190 стран, опередив в том числе Японию, Испанию и Францию.

Россия уделяла своей позиции в рейтинге особое внимание. В «майских указах» президента РФ Владимира Путина 2012 года говорилось, что Россия должна подняться, как минимум, на 20-е место в рейтинге к 2018 году. В новых «майских указах» 2018 года позиция России в рейтинге уже не обозначалась.

Компании,Владимир Путин,Всемирный Банк,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители