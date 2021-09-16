Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга, успехов в котором требовал Путин

Всемирный банк прекратил публикацию отчета Doing business, который оценивает условия ведения малого и среднего бизнеса в разных странах, из-за выявленных ошибок в докладах предыдущих лет. Об этом говорится в заявлении банка.
«Руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета о ведении бизнеса.. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», - отмечается в сообщении банка.
В банке пояснили, что в июне 2020 года в рейтингах за 2018 и 2020 годы были выявлены ошибки. После этого Всемирный банк инициировал проверку отчетов и методологии его составления.
Doing business - рейтинг условий ведения предпринимательской деятельности в разных странах. Он составляется ежегодно. Высшие оценки в индексе свидетельствуют о качестве и простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты прав собственности. Общий индекс базируется на десяти индикаторах, среди которых простота получения кредитов, защита прав инвесторов, процедуры регистрации имущества и другие.
Впервые рейтинг был опубликован в 2002 году. В нем Россия заняла 83-е место из 85, опередив лишь Боливию и Доминикану. В рейтинге 2005 года Россия уже была почти в середине списка – на 97 месте из 155. Через год поднялась еще на одну строчку. Затем следовало падение – на 106 место в 2007 году и худшее – 124-е – в 2010 году. После этого позиции России вновь начали расти. Так, в 2013 году Россия заняла 92-е место, на следующий год - 62-е, в 2015 году - 51-е, еще через год - 40-е, в 2017 году это была 35-я строчка, а в 2018 году - 31-я. В последнем рейтинге-2020 Россия поднялась на 28-е место из 190 стран, опередив в том числе Японию, Испанию и Францию.
Россия уделяла своей позиции в рейтинге особое внимание. В «майских указах» президента РФ Владимира Путина 2012 года говорилось, что Россия должна подняться, как минимум, на 20-е место в рейтинге к 2018 году. В новых «майских указах» 2018 года позиция России в рейтинге уже не обозначалась.