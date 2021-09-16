Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга, успехов в котором требовал Путин

Впервые рейтинг был опубликован в 2002 году. В нем Россия заняла 83-е место из 85, опередив лишь Боливию и Доминикану. В рейтинге 2005 года Россия уже была почти в середине списка – на 97 месте из 155. Через год поднялась еще на одну строчку. Затем следовало падение – на 106 место в 2007 году и худшее – 124-е – в 2010 году. После этого позиции России вновь начали расти. Так, в 2013 году Россия заняла 92-е место, на следующий год - 62-е, в 2015 году - 51-е, еще через год - 40-е, в 2017 году это была 35-я строчка, а в 2018 году - 31-я. В последнем рейтинге-2020 Россия поднялась на 28-е место из 190 стран, опередив в том числе Японию, Испанию и Францию.