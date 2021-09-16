«Магнит» опроверг причастность к отравлению собак у магазина

В пресс-службе сети магазинов «Магнит» ответили на отравление бездомных собак на заднем дворе супермаркета в городе Нариманов Астраханской области. Комментарий опубликован в Instagram-аккаунте.

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«Компания "Магнит" выступает за гуманное отношение к животным, в том числе реализует различные волонтерские программы, направленные на поддержку приютов, во многих регионах России», — отметили в пресс-службе.

В сети магазинов заявили, что сотрудники компании имеют четкие инструкции о том, как вести себя, если в магазине оказались безнадзорные животные.

«Работники розничной сети не совершали противоправных действий в отношении этих животных. Об этом свидетельствует видеозапись с камер наблюдения», — говорится в сообщении.

По версии представителей компании, в магазин забежали две собаки с признаками болезни, поведение которых было агрессивным. Сотрудник торгового зала без физического контакта с животными попытался вывести их на улицу, однако собаки резко забились в конвульсиях. Тогда руководство супермаркета связалось с экстренными службами города, чтобы они оказали помощь.

При этом в то же время покупатель решил положить животных в тележку, которую взял в зоне выгрузки. «Этот момент запечатлен на видео, которое уже широко разошлось в социальных сетях», —заявили в пресс-службе, отметив, что руководство магазина готово сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить им всю необходимую информацию. Также в сообщении говорится, что компания решила оказать посильную помощь городу в решении проблемы с бездомными собаками.

«Мы открыты для диалога с профильными и локальными НКО, приютами и волонтерами, чтобы выбрать оптимальный путь исправления ситуации», — заключили представители компании.