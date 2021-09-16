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В России оценили готовность Apple к диалогу

Вероника Полынина
39 минут назад

В Совете Федерации позитивно восприняли готовность компании Apple к диалогу с российскими властями, передает ТАСС.

В России оценили готовность Apple к диалогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель компании Apple, участвовавший в заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России, высказал готовность к ведению прямого диалога и содействию органам власти РФ.

«Позитивно восприняли готовность к «ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях», высказанную представителем компании Apple», - говорится в заявлении комиссии по итогам заседания.

В комиссии подчеркнули, что заседание с участием представителей Apple и Google показало, что претензии российских властей к этим американским компаниям «в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года» являются обоснованными.

В Совфеде напомнили о недопустимости вмешательства в выборы и призвали устранить нарушения до начала голосования 17 сентября.

Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, а 6 сентября объявил о блокировке сайта «Умного голосования» на основании требования Генпрокуратуры – ресурсы связаны с Фондом борьбы с коррупцией, признанным в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией.

В Совете Федерации обвинили Apple и Google во вмешательстве во внутренние дела РФ в период выборов и вызвали представителей компаний на заседание комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. На комиссии представитель Apple заявил о готовности сотрудничать с властями РФ и объяснил, что удалить приложение «Навальный» из AppStore не позволяют «правовые тонкости».

Компании,Фонд борьбы с коррупцией,Роскомнадзор,Google,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,Apple,ИТАР-ТАСС,
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