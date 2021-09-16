В России оценили готовность Apple к диалогу

В Совете Федерации позитивно восприняли готовность компании Apple к диалогу с российскими властями, передает ТАСС.

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Представитель компании Apple, участвовавший в заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России, высказал готовность к ведению прямого диалога и содействию органам власти РФ.

«Позитивно восприняли готовность к «ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях», высказанную представителем компании Apple», - говорится в заявлении комиссии по итогам заседания.

В комиссии подчеркнули, что заседание с участием представителей Apple и Google показало, что претензии российских властей к этим американским компаниям «в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года» являются обоснованными.

В Совфеде напомнили о недопустимости вмешательства в выборы и призвали устранить нарушения до начала голосования 17 сентября.

Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, а 6 сентября объявил о блокировке сайта «Умного голосования» на основании требования Генпрокуратуры – ресурсы связаны с Фондом борьбы с коррупцией, признанным в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией.