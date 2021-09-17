Известный американский спортивный бренд вернется в Россию

Производитель спортивной одежды и обуви из США Under Armour вернётся в Россию и будет развивать бизнес с помощью франчайзинга. Компания собирается открыть новые магазины осенью 2022 года. Она уже общалась с девелоперскими компаниями, которые владеют торговыми центрами в Москве. Площадки, на которых могут открыться торговые точки, пока неизвестны.

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Ретейлер закрыл магазины в России в 2019 году. Тогда под брендом Under Armour работали 10 торговых объектов: восемь — в Москве, ещё по одному — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

О переговорах поризводителя с владельцами торговых центров сообщила газета «Ведомости». Информацию о возвращении на российский рынок подтвердил источник в крупной сети спортивной одежды и обуви, конкурирующей с Under Armour.