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Известный американский спортивный бренд вернётся в Россию

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Производитель спортивной одежды и обуви из США Under Armour вернётся в Россию и будет развивать бизнес с помощью франчайзинга. Компания собирается открыть новые магазины осенью 2022 года. Она уже общалась с девелоперскими компаниями, которые владеют торговыми центрами в Москве. Площадки, на которых могут открыться торговые точки, пока неизвестны.

Известный американский спортивный бренд вернется в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ретейлер закрыл магазины в России в 2019 году. Тогда под брендом Under Armour работали 10 торговых объектов: восемь — в Москве, ещё по одному — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Влияние пандемии: Зарубежные бренды начали уходить с российского рынка

О переговорах поризводителя с владельцами торговых центров сообщила газета «Ведомости». Информацию о возвращении на российский рынок подтвердил источник в крупной сети спортивной одежды и обуви, конкурирующей с Under Armour.

Американская компания входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров, её выручка в 2018 году достигла $5,2 млрд. В сентябре 2019 года бренд занимал четвёртое место в мировых продажах спортивных товаров. В России франшизой компании владел «Востокинвест». Участники рынка связывали проблемы Under Armour именно с его работой: например, зимой компания торговала летними вещами.
Компании,Ведомости,
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