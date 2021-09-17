ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Платина».
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Платина», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.
В регуляторе указали, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры. Кроме того банк «Платина» допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», – указали в ЦБ, отметив, что в банк назначена временная администрация.