Глава Uniper назвал идеальным срок завершения «Севпотока-2»

«Хотел бы поздравить компанию «Газпром» и Nord Stream 2 AG с завершением «Северного потока — 2». Это, безусловно, замечательные новости, и я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершен, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально», — сказал он