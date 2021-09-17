В Германии раскрыли способ остановить запуск «Северного потока – 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть остановлен, если партия «Зелёных» сумеет войти в состав правительства Германии по итогам предстоящих парламентских выборов. Об этом изданию Die Tageszeitung заявил один из членов этой партии Оливер Кришер.
Он пояснил, что только новое правительство ФРГ может остановить запуск трубопровода. Для этого «Зелёным» необходимо добиться отсрочки его ввода в эксплуатацию до выборов в бундестаг, которые должны состояться 26 сентября. Получив по итогам выборов места в кабмине, партия рассчитывает самостоятельно воспрепятствовать запуску СП — 2.
По словам Кришера, если действующее правительство Германии выдаст все разрешения на эксплуатацию газопровода, то остановить его запуск станет гораздо труднее. Кроме того, это приведёт к искам о возмещении убытков «в огромных размера».
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии заявили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин — ещё больше.
Ранее политолог Игорь Шатров отметил, что борьба против газопровода продолжится и после его ввода в эксплуатацию. Он пояснил, что США продолжат давить на Европу, чтобы переключить её на свой сжиженный газ.