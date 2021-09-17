В Германии раскрыли способ остановить запуск «Северного потока – 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть остановлен, если партия «Зелёных» сумеет войти в состав правительства Германии по итогам предстоящих парламентских выборов. Об этом изданию Die Tageszeitung заявил один из членов этой партии Оливер Кришер.

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Он пояснил, что только новое правительство ФРГ может остановить запуск трубопровода. Для этого «Зелёным» необходимо добиться отсрочки его ввода в эксплуатацию до выборов в бундестаг, которые должны состояться 26 сентября. Получив по итогам выборов места в кабмине, партия рассчитывает самостоятельно воспрепятствовать запуску СП — 2.

По словам Кришера, если действующее правительство Германии выдаст все разрешения на эксплуатацию газопровода, то остановить его запуск станет гораздо труднее. Кроме того, это приведёт к искам о возмещении убытков «в огромных размера».

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии заявили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин — ещё больше.