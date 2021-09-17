«ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, что уже в этом году принесёт в городской бюджет дополнительно 17 млрд рублей доходов, а в следующем — порядка 40 млрд рублей. Речь идёт о средствах, которых у Серверной столицы раньше не было. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города.

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Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные серьёзные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования, — сказал Путин.

В свою очередь Беглов заявил, что планируется направить эти деньги на решение важных задач для города, в частности, на строительство метро. Губернатор отметил, что первоначально планировалось с 2022 года направлять на строительство подземки порядка 20 млрд рублей.

С учётом новых поступлений от «Газпрома» мы увеличим финансирование метро до 50 млрд рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции — «Казаковская» в Красносельском районе, «Путиловская» в Кировском районе и «Горный институт» в Василеостровском районе», — добавил губернатор.

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании в июне одобрили изменения в устав. Официальная регистрация компании меняется с Москвы на Санкт-Петербург. При этом управляющий менеджмент и подразделения «Газпрома» уже несколько лет располагаются в Петербурге.

Разводной мост, который соединит Невский и Красногвардейский районы Санкт-Петербурга, построят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

По словам Беглова, строительство планируется вести за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге.

"Использование средств "Газпрома" в бюджете позволит нам направить средства на строительство нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Переправа длиной 1 570 м с транспортными развязками на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Мост соединит два берега Невского и Красногвардейского районов. В этих двух районах сегодня проживают более 830 тыс. человек", - сказал Беглов.

Он уточнил, что новая переправа будет располагаться на участке Невы между мостом Александра Невского и Володарским. Проектирование планируется начать в этом году.

Новая редакция устава ПАО «Газпром» с местом нахождения в Санкт-Петербурге была зарегистрирована в среду, 4 августа, налоговыми органами северной столицы, сообщает «Интерфакс».

Адрес штаб-квартиры концерна — «Лахта Центр», конкретно — Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1. Переезд «Газпрома» из Москвы в Санкт-Петербург продолжался 10 лет. Первым в северную столицу переехала «Газпром нефть»

В 2018 году был завершен «Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс, расположенный в Лахте, одном из исторических пригородных посёлков на западе Приморского района Санкт-Петербурга.

Смена адреса регистрации компании не влияет напрямую на распределение налогов между бюджетами регионов. Об этом заявил директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин, комментируя переезд "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург.

"Что влияет, так это учет Единой газотранспортной системы как единого объекта недвижимого имущества на балансе ее владельца. Если система останется на балансе головного офиса, очень существенная часть налога на прибыль, исчисляемая в рамках соответствующей консолидированной группы налогоплательщиков по формуле (доля субъекта определяется как 1/2 доли в основных средствах, приходящаяся на субъект, и 1/2 доли - в среднесписочной стоимости или фонде оплаты труда, приходящейся на субъект) в соответствии с правилами статьи 288-й Налогового кодекса, "переедет" из московского бюджета в петербургский. Если же (что куда менее вероятно) единая газотранспортная система останется на балансе московского филиала, то ничего не поменяется", - пояснил эксперт "Российской газете".

Переезд в Санкт-Петербург "Газпром" начал десять лет назад, когда свой головной офис туда перевела компания "Газпром нефть". После этого переезжать стали и другие подразделения.

"Газпром" намерен возвести в Санкт-Петербурге 703-метровый небоскреб. Это здание станет продолжением "Лахта-Центра" и вторым по высоте в мире, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Лахта-центр 2" расположится в том же районе, где и первый небоскреб, став дополнительным импульсом к развитию и закреплению статуса современного центра города с концептуальными пространствами.

Небоскреб станет вторым по величине в мире - его высота составит 703 метра, и, как пояснил архитектор проекта Тони Кеттл, это не случайно и символизирует связь с историей Санкт-Петербурга.

"Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню "Лахта-Центра" как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры", - сказал Кеттл.

Здание станет мировым лидером по технологическим инновациям и зеленому строительству, а также, как сообщили в "Газпроме", будет обладать рекордно высотной обзорной площадкой - на 590 метрах. Как отмечается, здание будет построено на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома".

Сейчас звание самого высокого здания в мире принадлежит башне "Бурдж-Халифа" в Дубае, высота которой составляет 828 метров. На втором месте находится Шанхайская башня, построенная в 2015 году. Ее высота - 632 метра. "Лахта-Центр" (462 метра) стал самым северным небоскребом в мире.

По величине углеродного следа «Газпром» занимает последнее место среди нефтегазовых компаний мира, то есть является лидером по экологичности. Об этом во время пленарного заседания в рамках Международного делового конгресса заявил глава компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «Газпром» считает этот показатель очень важным для себя и очень им дорожит.

«Могу сказать, что мы и дальше планируем эту позицию удерживать», — заметил Миллер.