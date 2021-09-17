Natura Siberica потеряла доступ к основному заводу

Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) расторг договор аренды с компанией «Первое решение» — основным юрлицом Natura Siberica, выяснил Forbes.
Сотрудничество закончилось ещё 30 августа, однако известно об этом стало только сейчас. На заводе производили 50% всей косметики Natura Siberica. В ответ компания подала иск к ДОЗАКЛ на 500 млн рублей.
В день расторжения договора ДОЗАКЛ потребовал от Natura Siberica освободить помещение в течение дня, следует из иска, который поступил в Арбитражный суд Московской области 13 сентября, написал Forbes.
В свою очередь, компания потребовала от завода «незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ своих сотрудников на арендованные площади», прекратить удерживать имущество стоимостью более 500 млн рублей и выплатить 500 млн рублей компенсации.
В иске говорится, что из-за расторжения договора на работу не смогли попасть около 400 работников Natura Siberica и полностью остановилось производство, а на 13 сентября размер убытков из-за простоя составил 181,2 млн рублей.
«Натура сиберика» подала иск к совладелице компании почти на 1,7 млрд рублей на фоне корпоративного конфликта
В марте 2020 года на заводе ДОЗАКЛ произошёл пожар. Позднее Арбитражный суд Подмосковья постановил взыскать с Natura Siberica 2,8 млрд рублей в пользу завода и его страховщика «Ингосстраха». Сейчас 40% компании владеет Ирина Трубникова — первая жена умершего основателя компании Андрея Трубникова.
60% находятся в доверительном управлении у Григория Жданова.
После смерти основателя в компании началась борьба за влияние. Сейчас на доли в компании претендуют двое детей Трубникова от первого брака, ребёнок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия. 30 августа, в день расторжения договора, Трубникова заявила , что взяла под контроль производственные мощности компании на заводе ДОЗАКЛ. Тогда конфликтующий с ней гендиректор Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что представители Трубниковой не пустили на завод работников, из-за чего производство остановили. Трубникова же сообщила, что «исполнила решение суда и предписание следственных органов сохранить производственные активы компании».