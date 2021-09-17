Natura Siberica потеряла доступ к основному заводу

Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) расторг договор аренды с компанией «Первое решение» — основным юрлицом Natura Siberica, выяснил Forbes.

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Сотрудничество закончилось ещё 30 августа, однако известно об этом стало только сейчас. На заводе производили 50% всей косметики Natura Siberica. В ответ компания подала иск к ДОЗАКЛ на 500 млн рублей.

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В день расторжения договора ДОЗАКЛ потребовал от Natura Siberica освободить помещение в течение дня, следует из иска, который поступил в Арбитражный суд Московской области 13 сентября, написал Forbes.

В свою очередь, компания потребовала от завода «незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ своих сотрудников на арендованные площади», прекратить удерживать имущество стоимостью более 500 млн рублей и выплатить 500 млн рублей компенсации.

В иске говорится, что из-за расторжения договора на работу не смогли попасть около 400 работников Natura Siberica и полностью остановилось производство, а на 13 сентября размер убытков из-за простоя составил 181,2 млн рублей.

В марте 2020 года на заводе ДОЗАКЛ произошёл пожар. Позднее Арбитражный суд Подмосковья постановил взыскать с Natura Siberica 2,8 млрд рублей в пользу завода и его страховщика «Ингосстраха». Сейчас 40% компании владеет Ирина Трубникова — первая жена умершего основателя компании Андрея Трубникова.

60% находятся в доверительном управлении у Григория Жданова.