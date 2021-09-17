На Украине спрогнозировали сроки запуска "Северного потока – 2"

Опасаться прекращения транзита газа через Украину в Европу этой зимой не стоит, заявила советник министра энергетики страны Лана Зеркаль. Она связала это с тем, что «Северный поток – 2» вряд ли заработает в ближайшие восемь месяцев.

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По оценке Зеркаль, сам процесс сертификации газопровода будет длиться до четырех месяцев, затем решение немецкого регулятора должна будет утвердить Еврокомиссия, на что уйдет еще два-четыре месяца.

«Спекулировать на том, что может быть уже сейчас прекращен транзит российского газа через Украину, не стоит, потому что мы все время напрягаем наших партнеров тем, что говорим, что обязательно будет какой-то кризис», — сказала она (цитата по «Прайму»).

По словам Ланы Зеркаль, сейчас украинские власти договариваются с европейскими и американскими партнерами о том, что можно сделать, чтобы не допустить кризисных ситуаций.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что процедура одобрения Еврокомиссией сертификации магистрального газопровода «Северный поток — 2» может продлиться до двух месяцев, при этом она может и затянуться.