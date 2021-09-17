«Газпром» ответил на обвинения Европарламента в росте цен на газ

В «Газпроме» прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. В пресс-службе заявили, что компания поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами.

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», — передает РИА «Новости».

Ранее депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию провести антимонопольное расследование против «Газпрома». По их мнению, действия российской компании привели к росту цен на газ в Европе.

16 сентября цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 950 долларов за тысячу кубометров. По данным биржи ICE, она подскочила более чем на 20%. На следующий день она вновь упала, до 735 долларов за тысячу кубометров, передает RT. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что рост цен на газ может ускорить запуск газопровода «Северный поток-2».