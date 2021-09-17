«Газпром» ответил на инициативу Евросоюза начать расследование против компании

В «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.

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В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей».

В «Газпроме» сообщили, что в текущем году поставки газа в страны дальнего зарубежья выросли до 138,6 миллиарда кубометров.

«Компания продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 миллиарда кубов за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 17,4% или на 20,6 миллиарда кубометров», - приводит «Прайм» слова представителей пресс-службы.

Ранее 40 депутатов Европарламента из Польши и Прибалтики призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома» из-за резкого скачка цен на газ в Европе. Депутаты считают, что российская компания повлияла на состояние рыночной цены топлива.