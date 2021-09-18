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Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США

ТАССиещё 1
1 час назад

Российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства. Об этом свидетельствуют материалы суда, размещенные в пятницу в базе суда Северного округа штата Калифорния.

Тиньков урегулировал налоговые претензии с США
Фото: ТАССТАСС

Согласно тексту документа, стороны подали на рассмотрение судьи совместное ходатайство, в котором говорится, что "стороны достигли соглашения" по урегулированию этого дела. Они просят 1 октября назначить судебное слушание, в ходе которого будут представлены договоренности относительно признания Тиньковым вины.

В документе также констатируется, что обвиняемый предоставил материалы, свидетельствующие в пользу того, что приезд в США будет небезопасен для его здоровья из-за лечения от онкологического заболевания.

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В электронную базу пока не поступало документов, свидетельствующих о том, что судья одобрил данное прошение. Представитель Тинькова пока не ответил на запрос ТАСС относительно условий соглашения.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.
Компании,Олег Тиньков,Федеральная налоговая служба,Министерство юстиции США,ИТАР-ТАСС,
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