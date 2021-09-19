Строительство многострадального «Северного потока-2» уже завершено, тем не менее расслабляться Газпрому и России еще рано, о чем в очередной раз напомнили депутаты Европарламента. Представитель фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что у ЕС еще есть возможность превратить газопровод в «инвестиционные руины».

Как заявил депутат, для ввода в эксплуатацию трубопровода требуется сертификация немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства. Но если Еврокомиссия найдет какие-то нарушения в процессе сертификации, то есть «увидит веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционные руины».

Правда, в немецком Федеральном сетевом агентстве ранее заявляли, что хоть и предоставят отчет о сертификации ЕК, орган не будет иметь право вето. Впрочем, перед «Северным потоком-2» стоят другие проблемы.

Как напомнил Бютикофер, Третий энергопакет ЕС предусматривает, что добыча газа и его транзит не могут осуществляться одной компанией. Если принцип разделения будет нарушаться, Евросоюз может наложить штрафные санкции на Газпром, а также позволить компании использовать газопровод только на 50% его мощности. По словам Бютикофера, Газпром пока не предпринял никаких усилия для процедуры «анбандлинга», то есть разделения компаний-операторов и поставщиков газа, значит, ему могут грозить штрафные санкции.

И это еще не все трудности, которыми Европарламент грозит Газпрому. Группа депутатов ЕП из Польши и стран Балтии обратилась в Еврокомиссию с ходатайством о начале антимонопольного расследования против Газпрома в связи с ситуацией на газовом рынке ЕС, где цены взлетели на 300% с начала года.

По мнению европарламентариев, действия Газпрома спровоцировали шок на европейском газовом рынке со взлетом цен почти до 1000 долларов за тысячу кубометров и рекордным повышением цен стоимости электроэнергии. Хотя, как поясняют эксперты, цены на газ росли на фоне роста спроса в Азии и Европе и снижения поставок сжиженного газа (СПГ). Еще одна причина – низкое заполнение европейских хранилищ после холодной зимы, жаркого лета и недостаточного объема закачки, но и в этом, видимо, тоже виноват Газпром.

Как считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, подобные обвинения, хотя и бессмысленны по существу, должны показать, что Москва якобы использует газ как энергетическое оружие против ЕС. Что касается «Северного потока-2», он, может, и не превратится в руины, но и использоваться на сто процентов пока что вряд ли будет:

- Заявление европарламентариев абсурдно. Они обвиняют Газпром в том, что он манипулирует ценами и установил такие высокие цены, которые держатся в Европе. Но если смотреть на факты, судить и расследование проводить нужно не против Газпрома, а против всех поставщиков СПГ, потому что из-за отсутствия сжиженного природного газа на европейском рынке цены росли весь 2021 год.

Китай раньше всех восстановился после пандемии коронавируса, экономика и промышленность растут, соответственно, у него огромные темпы роста потребления и импорта газа, которые исчисляются в двузначных числах и достигают 15-20%.

Естественно, цены в Азии еще выше, чем в Европе, все поставщики хотят больше заработать и отправляют газ туда. Так что сначала нужно провести расследование против всех поставщиков СПГ, в том числе из США, Норвегии, Катара, Алжира и Нигерии. Как они посмели направлять свой газ на азиатские рынки и вызвать дефицит на европейском рынке, где подскочили цены? Конечно, такие обвинения бессмысленны. Это законы рынка, газ направляют туда, где выше цены.

Отдельно можно начать расследование против Норвегии и Алжира по поводу поставок трубопроводного газа. У Норвегии падает добыча, и при выборе, как и куда поставлять газ - трубой в Европу или СПГ в Азию, они выбирают второй вариант и совершенного этого не скрывают. Почему бы не осудить их за это?

Тем не менее у этих абсурдных и политиканских обвинений против Газпрома есть реальная подоплека.

«СП»: - Какая же?

- Дело в том, что в совместном заявлении США и Германии по «Северному потоку-2», которое было подписано после встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена, говорится, что Берлин обязан ввести санкции, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия. Теперь этим заявлением евродепутаты подталкивают к мысли о том, что Россия использует энергетику в качестве оружия, намеренно поднимает цены на газ и хочет заставить Европу принять какие-то политические решения. В частности, разрешить Газпрому как можно быстрее ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию и разрешить использовать его на полную мощность.

Вот такой намек делают евродепутаты, тем более, что в этой группе мы видим классических противников Газпрома, в ней участвуют депутаты от Польши и стран Прибалтики. Они же раньше открыто заявляли, что Россия использует газ в качестве энергооружия, и их активизация совпадает с подписанием того самого совместного заявления Германии и США. Поэтому хотя эти обвинения выглядят абсурдными, за ними проглядывается совершенно логичная и четкая позиция – парламентарии работают над тем, чтобы запустить пункт договора о санкциях.

«СП»: - Есть ли риски, особенно на этом фоне, что «Северный поток-2» не пройдет сертификацию?

- Конечно, абсолютные риски сертификации есть. Но, как мы видели, еще большие риски были по поводу того, предоставят ли страховку трубоукладочным судам, смогут ли они завершить строительные работы. Тем не менее страховку предоставили.

Думаю, вероятность того, что «Северный поток-2» вообще не пройдет сертификацию и не получит разрешение на ввод в эксплуатацию, крайне низка. Но нужно учитывать, что речь идет о двух сертификациях. Первая - о готовности газопровода к работе, и вот тут проблем быть не должно, поэтому как газопровод он не станет какими-то руинами. Он будет работать и качать газ.

Но вторая сертификация – это одобрение компании-оператора этого газопровода. Газпром настаивает на том, чтобы это была нынешняя компания Nord Stream AG «Газпром». Вот тут есть существенные риски того, что Еврокомиссия потребует другого независимого оператора, который не принадлежит Газпрому.

«СП»: - Что это будет за оператор?

- Есть несколько вариантов. Когда в ЕС переходили на новую систему антимонопольного регулирования, в некоторых случаях компанию-поставщика вообще заставляли продавать газопровод, если он был у нее в собственности. Но такого четко прописанного требования нет. Газпром может либо предложить свою компанию, либо нанять стороннего оператора, который будет просто управлять трубой.

Смысл в том, чтобы создать систему, когда газ будет честно и прозрачно качаться по трубе, чтобы компания-оператор не отдавал предпочтения кому-то из поставщиков. Но в данном случае никаких других желающих качать газ и не будет. Уличить Nord Stream AG в том, что он отдает предпочтение Газпрому, а не другим, не получится, потому что других компаний и нет. Поэтому теоретически выбор компании оператора не должен стать большой проблемой.

Основная проблема в том, чтобы Газпрому разрешили полностью загружать газопровод. Это вопрос антимонопольного законодательства Евросоюза. И пока что тут есть большие сомнения. Не исключаю, что это будет многолетняя борьба, как было с газопроводом Opal, и пока «Северный поток-2» будет работать на 50% мощности.