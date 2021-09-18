На Украине представили новый план победы над «Северным потоком — 2»

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль предложила способ победить «Газпром» и российский трубопровод «Северный поток — 2». Об этом она написала в «Европейской правде».

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Украине уже сейчас нужно перестроить газотранспортную систему на случай, если «Газпром» прекратит транзит через страну и ей придется покупать топливо из Европы, считает чиновница. Ситуация с газом для Украины серьезная, но выход есть, отметила Зекраль.

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В первую очередь она обратила внимание на защиту потребителей от возможных остановок транзита. Для этого замминистра предложила обеспечить на время отопительного сезона достаточный объем газа в хранилищах, и включить Украину наряду с Германией, Польшей и Словакией в «группу риска» - разработанный в Европе механизм для предотвращения кризисных ситуаций с газом.

Также Зеркаль считает полезным объединиться с другими странами в борьбе со «злоупотреблением монополией» «Газпромом». «Северный поток — 2» важно «заставить» отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета Евросоюза, подчеркнула автор статьи. Именно это, по ее мнению, обеспечит сохранение транзита газа через Украину.

«Здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может ли спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток — 2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС. Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию "Газпрома" в поставках газа», — написала Зеркаль.

Третий энергопакет распространяется на построенные после 2019 года газопроводы, ведущие в ЕС из других стран. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей для поставки топлива, а также давать сторонним продавцам газа доступ к трубопроводу, который они не строили.