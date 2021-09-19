Экс-министр Украины: Киев поплатился за «грязный российский газ»

«Сейчас у нас [на Украине] могло бы быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике. Потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление: „Мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире“? Это тоже политический аргумент», — заявил Суслов в эфире украинского телеканала «Перший незалежный».