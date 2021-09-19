Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экс-министр Украины: Киев поплатился за «грязный российский газ»

Ura.Ruиещё 7
1 час назад

Украина могла бы решить все разногласия с Россией по поводу поставок газа, если бы не просчеты нынешнего президента страны Владимира Зеленского и не его жесткая риторика относительно голубого топлива из России. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Экс-министр Украины: Киев поплатился за «грязный российский газ»
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас у нас [на Украине] могло бы быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике. Потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление: „Мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире“? Это тоже политический аргумент», — заявил Суслов в эфире украинского телеканала «Перший незалежный».

Ранее украинские журналисты обвинили Россию в создании искусственного дефицита газа. По мнению представителей СМИ, Москва пытается ускорить процедуру сертификации своего проекта «Северный поток — 2» и тем самым поставить под угрозы транзит газа через Украину.

Компании,Виктор Суслов,Владимир Зеленский,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители