Критик «Газпрома» признал триумф компании в газовой битве с Европой

Евросоюз пожинает плоды своих ошибок в прошедшей «газовой» партии в покер, заявил ведущий аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев, пишет «Свободная пресса».

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«Они [Россия и «Газпром»] не просто выиграли, а выиграли с триумфом Эту покерную партию они выиграли в чистом виде с каменным лицом», — сказал эксперт.

Он отметил, что всегда критиковал «Газпром» за «топорную и медлительную позицию», однако в этот раз компания «сыграла очень изящно».

Россия предупреждала Европу о рисках биржевого ценообразования, однако реакции не последовало, напомнил Коренев. Тогда «Газпром» занял позицию наблюдателя. Далее произошло редкое, по словам эксперта, сочетание событий и факторов - США настиг ураган, в Европу пришла холодная зима, при этом активно закупал газ Китай. Все это сыграло на руку российской компании.

В результате европейская сторона ничего не может предъявить «Газпрому», поскольку он действует строго в рамках правил, установленных Европой.

В итоге компания получает хорошую прибыль даже с учетом того, что могла бы продавать в Европу больше, подытожил эксперт, а в третьем квартале «Газпром» может выйти на «фантастическую» чистую прибыль около 2 трлн рублей.