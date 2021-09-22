Налоги на прибыль вырастут в России

Минфин РФ планирует повысить налоги на прибыль лишь для единиц компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

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По его словам, меры коснутся всех отраслей экономики, однако затронут новые нормы лишь единицы компаний, среди них не будет банков.

«Там единицы компаний попадают, понимаете, под это», — заявил Силуанов, передает РИА «Новости».

При этом глава Минфина отметил, что предложенный законопроект также не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по форме собственности. По словам Силуанова, все будет зависеть от объема дивидендов к уровню капитала.