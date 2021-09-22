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Силуанов: налог на прибыль повысят только для некоторых олигархов

Ura.Ruиещё 3
1 час назад

Минфин РФ планирует повысить налоги на прибыль лишь для единиц компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Налоги на прибыль вырастут в России
Фото: URA.RUURA.RU

По его словам, меры коснутся всех отраслей экономики, однако затронут новые нормы лишь единицы компаний, среди них не будет банков.

«Там единицы компаний попадают, понимаете, под это», — заявил Силуанов, передает РИА «Новости».

При этом глава Минфина отметил, что предложенный законопроект также не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по форме собственности. По словам Силуанова, все будет зависеть от объема дивидендов к уровню капитала.

Ранее металлурги пожаловались на беспредел Минфина. Ретроспективное увеличение налога на прибыль для металлургических компаний не соответствует основополагающему принципу нормативно-правовой базы России, заявили в ассоциации «Русская сталь». Так они отреагировали на желание Минфина увязать размер ставки налога с дивидендной политикой, передает Life.

Компании,Личный счет,Новые налоги,Антон Силуанов,Минфин,РИА Новости,
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