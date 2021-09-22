Налоги на прибыль вырастут в России

Минфин РФ планирует повысить налоги на прибыль лишь для единиц компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, меры коснутся всех отраслей экономики, однако затронут новые нормы лишь единицы компаний, среди них не будет банков.
«Там единицы компаний попадают, понимаете, под это», — заявил Силуанов, передает РИА «Новости».
При этом глава Минфина отметил, что предложенный законопроект также не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по форме собственности. По словам Силуанова, все будет зависеть от объема дивидендов к уровню капитала.
Ранее металлурги пожаловались на беспредел Минфина. Ретроспективное увеличение налога на прибыль для металлургических компаний не соответствует основополагающему принципу нормативно-правовой базы России, заявили в ассоциации «Русская сталь». Так они отреагировали на желание Минфина увязать размер ставки налога с дивидендной политикой, передает Life.