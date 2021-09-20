«МегаФон» запустил мультиподписку для абонентов всех операторов

«МегаФон» запустил единую подписку, в которую включены самые востребованные сервисы в категориях онлайн-видео, музыка и книги. Новая мультиподписка называется «МегаФон Плюс». Впервые в одном предложении встречаются онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение «СберЗвук».
«МегаФон» на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов и заключил партнерство с сервисами, которые чаще всего выбирают пользователи. Оформить подключение могут абоненты всех операторов связи. Мультиподписка «МегаФона», объединяющая четыре сервиса, позволит получить экономию более 60 процентов от общей стоимости всех входящих в нее продуктов.
«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров “МегаФон Плюс” — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Стоимость единой подписки «МегаФон Плюс» подписки на четыре сервиса составит 399 рублей в месяц. За год экономия составит более 8 тысяч рублей.