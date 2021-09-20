«МегаФон» запустил мультиподписку для абонентов всех операторов

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров “МегаФон Плюс” — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.