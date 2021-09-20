Названа причина отказа "Газпрома" бронировать допмощность через Украину

Кроме того, по данным аукционов бронирования на октябрь, компания выкупила треть мощности газопровода «Ямал — Европа». Из-за этих новостей цена на газ снова превысила 900 долларов за тысячу кубометров
«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал — Европа», свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь.
Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на стоимость газа на спотовом рынке. Так, на этих новостях цена на октябрьский фьючерс в Европе снова превысила отметку 900 долларов, взлетев до 908 долларов за тысячу кубометров после того, как находилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров 17 сентября.
Газпром начал стратегию сокращения бронирования дополнительных мощностей еще с сентябрьских поставок и отступать в октябре не намерен. Поскольку готовность больше качать газа через Украину и Польшу дал бы четкий сигнал, что с вводом «Северного потока — 2» можно не торопиться, и европейцы дальше бы затягивали сертификацию Nord Stream AG, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности
«В чем здесь логика «Газпрома»? В том, что, во-первых, он исполняет все свои контрактные обязательства, его нельзя обвинить в том, что он манипулирует рынком и так далее, все эти заявления с предложениями провести расследование. «Газпром» в любой момент может сказать, давайте тогда против всех поставщиков СПГ проведем расследование, потому что они тоже убрали СПГ на азиатские рынки, там они зарабатывают больше, так же и «Газпром» зарабатывает больше, поставляя меньше, но исполняя при этом все свои контрактные обязательства. В стремлении коммерческой компании получить прибыль нельзя усмотреть что-то криминальное.
Дальше его действия можно трактовать двояко: либо он надеется, что в октябре получит сертификацию «Северный поток — 2» и будет введен в эксплуатацию. Он не бронирует дополнительные мощности, потому что рассчитывает, что будет поставлять дополнительные объемы, но по другому маршруту, поэтому нет никакого смысла дублировать мощность по прокачке газа в Европу в октябре.
Второй момент: он подталкивает европейцев к тому, чтобы они как можно быстрее выдали все сертификаты и разрешения на ввод в эксплуатацию для «Северного потока — 2». При нынешних ценах на газ, конечно, европейцам выгодно как можно быстрее решить этот вопрос, и «Газпром» в этом плане тоже делает прозрачный намек: если вы хотите дополнительные объемы, которые приведут в том числе к понижению цены на европейском газовом рынке, тогда разрешите нам ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», и только там мы пустим вам дополнительный объем. С коммерческой точки зрения для «Газпрома» это наиболее приемлемый вариант. Он не готов качать через Украину, потому что там за сверхконтрактные объемы нужно платить повышенный коэффициент при прокачке. У «Северного потока — 2» такой проблемы нет — там «Газпром» платит своей же дочерней компании.
Кроме этого, суммарно этот маршрут фактически на 1,9 тысячи километров короче, чем через Украину, поэтому там «Газпром» готов качать больше. Даже если дополнительные объемы приведут к снижению цены на европейском газовом рынке, он заработает за счет того, что меньше потратит на транзите, а через Украину он не готов качать, потому что тогда собьет цену для всего объема, который поставляет в Европу. С коммерческой точки зрения это ему не выгодно».
Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.