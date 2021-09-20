Названа причина отказа "Газпрома" бронировать допмощность через Украину

Второй момент: он подталкивает европейцев к тому, чтобы они как можно быстрее выдали все сертификаты и разрешения на ввод в эксплуатацию для «Северного потока — 2». При нынешних ценах на газ, конечно, европейцам выгодно как можно быстрее решить этот вопрос, и «Газпром» в этом плане тоже делает прозрачный намек: если вы хотите дополнительные объемы, которые приведут в том числе к понижению цены на европейском газовом рынке, тогда разрешите нам ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», и только там мы пустим вам дополнительный объем. С коммерческой точки зрения для «Газпрома» это наиболее приемлемый вариант. Он не готов качать через Украину, потому что там за сверхконтрактные объемы нужно платить повышенный коэффициент при прокачке. У «Северного потока — 2» такой проблемы нет — там «Газпром» платит своей же дочерней компании.