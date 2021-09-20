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"Газпром" с начала года поставил в Турцию рекордные 20,3 миллиарда кубов газа

Газета.Ru
41 минуту назад

Компания "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставила 20,3 млрд куб. м газа, что на 153% больше, чем в тот же период в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Газпром" поставил в Турцию рекордное количество газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это исторически рекордный объем для данного периода", - сообщили в "Газпроме".

Отмечается, что в этом году компания поставила на 12,3 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом. Там сообщили, что глава компании Алексей Миллер провел переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом, на которых обсудили сотрудничество в газовой сфере.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на увеличение поставок российского газа через трубопровод "Турецкий поток", во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Турецкий поток" идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта Путиным и Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

Ранее Турция обнаружила новое крупное газовое месторождение в своих территориальных водах. По словам Эрдогана, теперь объем найденных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд куб м.

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