Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

News.ru
17 минут назад

Несмотря на то что есть явные проблемы с сертификацией «Северного потока — 2», «Газпром» сохраняет планы запустить газопровод до конца 2021 года и прокачать 5,6 миллиарда кубометров. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»
Фото: ТАССТАСС

Компания пока не раскрывает точную дату запуска. Однако руководство не раз говорило, что это произойдёт до конца текущего года.

Недавно депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза.

В свою очередь Украина может остаться без транзита газа из-за запуска «Северного потока — 2». Такое мнение высказала заместитель министра энергетики Елена Зеркаль в статье для «Европейской правды». При этом она нашла способ, который поможет «победить» российский газопровод.

Также сообщалось, что представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что отношение Германии к газопроводу «Северный поток — 2» может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зелёные». Он отметил, что возникнут проблемы с поставками после пересмотра соглашений.

Компании,Елена Зеркаль,Европарламент,Газпром,ЕС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители