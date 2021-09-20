«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

Несмотря на то что есть явные проблемы с сертификацией «Северного потока — 2», «Газпром» сохраняет планы запустить газопровод до конца 2021 года и прокачать 5,6 миллиарда кубометров. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

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Компания пока не раскрывает точную дату запуска. Однако руководство не раз говорило, что это произойдёт до конца текущего года.

Недавно депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза.

В свою очередь Украина может остаться без транзита газа из-за запуска «Северного потока — 2». Такое мнение высказала заместитель министра энергетики Елена Зеркаль в статье для «Европейской правды». При этом она нашла способ, который поможет «победить» российский газопровод.