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Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире

Российская Газета
1 час назад

Две российские марки попали в топ-50 лучших виноделен мира по версии World"s Best Vineyards. Церемония состоялась в понедельник.

Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Российская марка "Имение Сикоры" оказалась на 20 строке, а "Долина Лефкадия" - на 23 месте. Кроме того, российские производители попали в шорт-лист конкурса - их можно найти в первой сотне номинантов.

Лидером рейтинга стала аргентинская винодельня "Zuccardi Valle de Uco", на второй строке оказалась "Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal", третье место досталось "Chateau Margauх" из Франции.

Как отмечает РИА Новости, больше всего наград досталось производителям Португалии и Чили - по семь виноделен из этих стран включены в топ-50. Многие винодельни, которые попадают в рейтинг, примечательны не только продукцией, но и предлагают интересные программы для туристов.

Компании,РИА Новости,
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