Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире

Две российские марки попали в топ-50 лучших виноделен мира по версии World"s Best Vineyards. Церемония состоялась в понедельник.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Российская марка "Имение Сикоры" оказалась на 20 строке, а "Долина Лефкадия" - на 23 месте. Кроме того, российские производители попали в шорт-лист конкурса - их можно найти в первой сотне номинантов.

Лидером рейтинга стала аргентинская винодельня "Zuccardi Valle de Uco", на второй строке оказалась "Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal", третье место досталось "Chateau Margauх" из Франции.