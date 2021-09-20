В Германии озвучили «безумный шаг» Берлина по «Северному потоку — 2»

Остановка «Северного потока - 2» властями ФРГ навредит прежде всего самой Германии, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он заявил в интервью Sputnik.

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По его словам, Германия не сможет остановить запуск газопровода вне зависимости от того, кто победит на выборах в бундестаг. Политолог напомнил, что строительство «Северного потока – 2» уже завершено, и противники проекта могут попытаться остановить его уже после запуска.

Однако, по мнению Рара, это навредит самой Германии.

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", ( ) такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», - приводит РИА «Новости» слова политолога.

Александр Рар добавил, что сотрудничество с Москвой в энергетической сфере выгодно Германии, и многие «достаточно разумные, прагматически думающие люди» это понимают.

Ранее представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф сообщил, что соглашения Германии с РФ по «Северному потоку-2» могут быть пересмотрены, если расстановка сил в правительстве изменится.