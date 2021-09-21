Советник Байдена предупредил о дефиците газа в Европе

Европу может настигнуть нехватка отопительного газа. Вероятно, топливо придется распределять по квотам. Такое мнение выразил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

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По его словам, ЕС лишится газового топлива в том случае, если зима в текущем году будет холодной, а запасы газохранилищ не увеличатся.

Соединенные Штаты, по словам советника, фиксируют в настоящее время «необъяснимо низкие поставки топлива из России» в Европу.

— Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии, — уточнил Хохштейн в эфире Bloomberg TV.

Он подытожил, что лишь несколько стран Европы смогут позволить себе закупить голубое топливо по повышенным ценам. Остальным придется выделять газ согласно нормам, передает ФАН.